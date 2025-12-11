كوردستان وبريطانيا تعزّزان تنسيقهما لمواجهة الهجرة غير الشرعية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير داخلية إقليم كوردستان ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتصال هاتفي، الهجوم الأخير الذي شنّته الجماعات المسلحة على حقل كورمور الغازي، مؤكدين على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجانبين لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

اليوم الخميس 11 كانون الثاني 2025، تلقى ريبر أحمد، وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، اتصالاً هاتفياً من هاميش فالكونر، النائب ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت وزارة داخلية إقليم كوردستان في بيان لها، أن الاتصال تناول القضايا الهامة والحساسة في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على التركيز بشكل خاص على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة والكابينة الوزارية المقبلة في إقليم كوردستان.

وجاء في البيان: كما ناقش الجانبان الهجوم الأخير الذي استهدف حقل كورمور الغازي من قبل الجماعات المسلحة.

وبحسب البيان، شدّد الطرفان خلال الاتصال على أهمية استمرار العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين حكومتي كوردستان وبريطانيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة.