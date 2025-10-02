زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة في تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة بحر مرمرة شمال غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية​​​​​​​ "آفاد" على موقعها الإلكتروني أن مركز الزلزال في بحر مرمرة قبالة سواحل قضاء مرمرة إريغليسي في ولاية تكيرداغ.

ووقع الزلزال على عمق 6.71 كيلومتر، في الساعة 14:55 (ت.غ+3) وشعر به سكان إسطنبول والولايات المجاورة.

وأكدت ولاية إسطنبول عدم ورود أي بلاغ حول حدوث أضرار في المدينة حتى الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش.

المصدر: الأناضول