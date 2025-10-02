زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة في تركيا
أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة بحر مرمرة شمال غربي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني أن مركز الزلزال في بحر مرمرة قبالة سواحل قضاء مرمرة إريغليسي في ولاية تكيرداغ.
ووقع الزلزال على عمق 6.71 كيلومتر، في الساعة 14:55 (ت.غ+3) وشعر به سكان إسطنبول والولايات المجاورة.
وأكدت ولاية إسطنبول عدم ورود أي بلاغ حول حدوث أضرار في المدينة حتى الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش.
المصدر: الأناضول