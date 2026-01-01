انتشال 750 شخصاً عالقاً وسط الثلوج في إدارة سوران المستقلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشارت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة إلى أنه وخلال الأيام العشرة الماضية، عملت 44 فرقة من طواقم الدفاع المدني وبشكل مستمر دون انقطاع، داعية المواطنين للبقاء في منازلهم وعدم التوجه نحو المناطق الجبلية.

وأعلن كاروان ميراودلي، مدير الدفاع المدني في سوران اليوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، في حديث لـ كوردستان24: خلال هذا الأسبوع وحتى اليوم، نشطت فرقنا الـ44 في عمليات إنقاذ مستمر، على قدم وساق، دون توقف، مستنفرين وبكامل الطاقة، ضباطاً وموظفين وإداريين.

وقال ميراودلي: خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم تلقي قرابة ألف اتصال من المواطنين والسياح واستجابت غرفة السيطرة في إدارتنا للنداءات، ليتم فور تلقي المعلومات، إنقاذ 750 شخصاً من الثلوج، بينهم 350 امرأة وطفلاً، مع انتشال 118 مركبة عالقة.

كما أشار إلى أنه، إضافة إلى إنقاذ سبعة من البيشمركة في الأيام الماضية على الحدود، تم إنقاذ عدد آخر في نفس الوقت، إضافة إلى إصلاح 84 مركبة توقفت عن الحركة وسط الثلوج مع إعادة فتح الطرق بالمكائن والآليات، إضافة إلى ذلك، بقيت 150 مركبة للمواطنين عالقة في الطرق بسبب الانهيارات الثلجية وتراكم طبقات الثلوج، وتم تحديد مواقعها من قبل فرقنا وفتح الطرق أمامها بشكل جزئي، لتسهيل المهمة لاحقا.

وأعلن مدير الدفاع المدني في سوران، إنقاذ عدد من الأطفال على طريق سبيلك-ميركسور وإيصالهم إلى عائلاتهم، كما تم فتح الطرق المغلقة بالثلوج أمام مئات السائحين القادمين بمركباتهم، للسياحة الشتوية في كوردستان، من مدن مختلفة في الوسط والجنوب.

وكانت مديرية الدفاع المدني في سوران بثت نداءات عاجلة إلى كافة المواطنين تطلب فيه التزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة، لأن معظم الشوارع والطرق أُغلقت بسبب الثلوج، وخاصة طريق منفذ حاجي عمران الحدودي، سبيلك-ميركة سور، زيني ورتي، ودولي آلانة.

وبات واضحاً تأثر المنطقة الجبلية ومراكز مدن كبرى في إقليم كوردستان، بموجة من الثلوج والأمطار والصقيع، وفي أجزاء من البلاد، أُغلقت الشوارع والطرق بسبب تساقط الثلوج، ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، فإن المنخفض سيستمر حتى مساء الغد.