انطلاق الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي بدورته السادسة

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الجمعة، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، يوم أمس الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

في السياق ذاته، دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمس الخميس، جميع الأطراف إلى الالتزام بتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن يديروا حملة انتخابية حضارية تعكس التعايش وقبول الآخر وتنوع مكونات كوردستان، وألا تغدو سبباً للتوتر والانقسام وإزعاج المجتمع و إخلال راحة المواطنين.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: ليكن الجميع أحراراً في الدعاية لسياساتهم وتوجهاتهم وبرامجهم، لكن لا ينبغي لأحد أن يبث الكراهية والحقد. ينبغي أن يخوض شعب كوردستان، كمجتمع مدني، منافسة حضارية في هذه العملية.

إلى ذلك، أكدت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على ضرورة التزام جميع الأحزاب والجهات السياسية بإرشادات المرور خلال الحملات الانتخابية، وعدم وضع صور أو ملصقات للمرشحين على أعمدة الإشارات الضوئية وعلامات المرور.

ودعت المديرية في بيان، جميع القوائم والأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية، خلال فترة السماح بالحملات، إلى تجنب تثبيت صور أو ملصقات على أعمدة الإشارات الضوئية وعلامات المرور، وعدم وضع صور كبيرة بالقرب من الدوارات وعلى أرصفة التقاطعات بما قد يعيق رؤية السائقين.

وشددت المديرية على أهمية تثبيت الملصقات الكبيرة بطريقة آمنة لتفادي سقوطها على الطرق، بما قد يضر بالمركبات ومستخدمي الطرق، كما حذرت من تغطية الزجاج الأمامي أو لوحات أرقام السيارات بالأعلام والشعارات وصور المرشحين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لضمان إجرائها في موعدها المحدد.