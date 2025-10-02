ارتفاع حصيلة زلزال الفيليبين إلى 72 قتيلاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب وسط الفيليبين خلال هذا الأسبوع إلى 72 شخصا، بحسب ما أفادت الخميس فرق الإنقاذ التي بدأت تقلّص عمليات البحث عن ناجين لإعطاء الأولوية للجرحى وآلاف المشردين.

تم انتشال جثث ثلاث ضحايا جدد من تحت أنقاض فندق منهار في مدينة بوغو في جزيرة سيبو، بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب الأرخبيل مساء الثلاثاء وبلغت قوته 6,9 درجات. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 69 شخصا.

وقال الناطق باسم المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها جوني كاستيو "لا توجد لدينا أي بلاغات عن مفقودين، وبالتالي يُفترض أنّ الجميع تم إحصاؤهم"، موضحا أنّ بعض فرق الإغاثة طُلب منها "إنهاء مهامها".

زار الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الخميس مكان الزلزال، ووعد بإنشاء مخيم كبير لإيواء المشردين موقتا.

دمّر الزلزال نحو 600 منزل، مما أجبر السكان على النوم في العراء، وتعرضت آلاف المنازل لأضرار هيكلية مع استمرار الهزات الارتدادية في التأثير على المنطقة.

أحصت الحكومة 294 إصابة، وأشارت تقديراتها إلى أنّ نحو 20 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم.

وقال ماركوس للصحافيين "إن التأثير الرئيسي للزلزال هو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

وتابع "ليس لدينا أماكن لإيواء العائلات المتضررة لأننا لسنا متأكدين من وضع مراكز الإجلاء. سنبني مدينة من الخيام يمكن تجهيزها بسرعة وتوفّر الحماية للناس من الأمطار"، متعهدا بتوفير الطعام والماء والكهرباء للمتضررين.