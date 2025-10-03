لعبة تغيير الاسماء.. الفصائل المسلحة تدخل الانتخابات بأسماء جديدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشارك عدة جماعات مسلحة عراقية، سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة في قوائم الإرهاب، في الانتخابات البرلمانية العراقية وتشكل تحالفات مع الأحزاب السياسية.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كلاً من حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، حركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي التابعة للحشد الشعبي في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". والآن، تشارك ثلاث من هذه الجماعات المسلحة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي تحت أسماء مختلفة كأجنحة سياسية.

وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أن "إيران تدعم هذه الجماعات المسلحة لمساعدتها في خططها وهجماتها في المنطقة".

وتشارك سيد الشهداء تحت اسم "المنتصرون"، وكتائب الإمام علي تحت اسم "الحركة العراقية الإسلامية"، وحركة أنصار الله الأوفياء تحت اسم "حركة الصدق والعطاء" في الانتخابات. أما حركة النجباء، فلم تسجل حتى الآن جناحًا سياسيًا للمشاركة في الانتخابات، على الرغم من تفاهماتها مع عدد من المرشحين.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في 11 نوفمبر من هذا العام، حيث ترشح 7926 شخصًا في جميع أنحاء العراق ويتنافسون على مقاعد البرلمان، وفقًا للمفوضية العليا للانتخابات.