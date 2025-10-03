الثروات الطبيعية في كوردستان توضح أسباب توقف تصدير النفط إلى ميناء جيهان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استئناف تصدير نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي بعد توقف قصير نتيجة مشكلات فنية، مؤكدة أن العملية عادت إلى مسارها الطبيعي.

وفيما يلي نص البيان:

توضيح من وزارة الثروات الطبيعية

اليوم، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، توقّف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بسبب حدوث بعض المشكلات الفنية. وفي الوقت الحالي، جرى حل هذه المشكلات بالكامل، واستؤنفت عملية تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الميناء وهي مستمرة بشكل طبيعي.

وزارة الموارد الطبيعية