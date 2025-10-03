طالباني: التشكيلة التاسعة أنجزت 8 سدود وتباشر العمل على 12 سداً آخر

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيگَرد طالباني، أن الخطة الأساسية للوزارة خلال التشكيلة التاسعة كانت إنشاء السدود، معلناً أنه تم حتى الآن إنجاز 8 سدود بسعة تخزينية تتجاوز 160 مليون متر مكعب من المياه.

وقالت طالباني في تصريحٍ صحفي، إن العمل جارٍ حالياً على إنشاء 12 سداً آخر، مبيناً أن هناك اتفاقاً مع الحكومة العراقية بشأن تنفيذ 4 سدود استراتيجية تعد "خزان المياه" للعراق، وهي سدود: باكرمان، مندوا، دلگە، وتَق تق.

وخلال التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، إلى جانب بناء 8 سدود، تم إنشاء 23 حوضاً مائياً، فيما يجري العمل على 58 حوضاً آخراً.

وأشارى طالباني إلى أن هذه المشاريع تلعب دوراً محورياً في إحياء القطاعين الزراعي والسياحي، وتنمية القرى، وحماية الثروة السمكية والمياه الجوفية، كما تسهم في تعزيز الأمن المائي في إقليم كوردستان.

وأضافت أنه إلى جانب بناء السدود والأحواض المائية، نفذت حكومة كوردستان عدة مشاريع استراتيجية أخرى للمياه في المدن والأقضية، أبرزها مشروع الإمداد الطارئ لمياه أربيل والذي من المتوقع حل مشكلة شح المياه في المدينة لمدة 30 عاماً القادمة.

وقالت إن التشكيلة التاسعة تعمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مياه دوكان–السليمانية، مبينةً أن استكمال المشروع سيؤمّن بشكل كامل حاجة مدينة السليمانية من المياه لمدة 25 عاماً.