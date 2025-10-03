غرفة تجارة أربيل وغرفة صناعة إسطنبول تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

منذ 3 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- في مطلع العام الجديد، من المقرر أن يزور وفد كبير من غرفة صناعة إسطنبول مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بهدف تعزيز الاستثمار وتوسيع التبادل التجاري بين الجانبين.

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أربيل، اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن وفدها برئاسة كيلان حاجي سعيد، رئيس الغرفة، قام بزيارة إلى غرفة صناعة إسطنبول، حيث استُقبل الوفد من قبل رئيس الغرفة إيردال باهيجفاني وعدد من أعضاء الغرفة، وعُقد اجتماع ثنائي بين الجانبين.

وجاء في بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة أربيل أن الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي لغرفة صناعة إسطنبول، تناول العلاقات الاقتصادية بين أربيل وإسطنبول ودور الغرفتين في تطوير وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وأكد البيان أن الاجتماع شهد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لموقع أربيل، وجرى إبراز أهمية تطوير العلاقات والمشاريع المشتركة، حيث تقرر أن يقوم وفد صناعي كبير من إسطنبول بزيارة أربيل مطلع العام المقبل.