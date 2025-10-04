مهرجان شميران الخريفي… إبداع نسوي يلتقي مع الطبيعة الكوردستانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في أجواء خريفية معتدلة، شهد منتجع شميران في قضاء دربنديخان إقامة مهرجان خريفي ليوم واحد، شاركت فيه عشرات النساء إلى جانب عدد من الرجال، عارضين منتجات يدوية وفنية وأطعمة تقليدية وألعاب أطفال، وسط إقبال لافت من الزوار والسياح.



فن وإبداع صديق للبيئة

من بين المشاركات، لفتت الأنظار أعمال الشابة رونيا رمضان القادمة من دربنديخان، والتي كرّست هوايتها لخدمة الفن والبيئة عبر إعادة تدوير الورق.

وقالت في حديثها لكوردستان24، "أعيد استخدام الأوراق القديمة لصناعة ورق جديد نرسم عليه، ونحوّله إلى دفاتر وأظرف رسائل. أردت أن أجعل من الورق المستعمل حياة جديدة تحمل قيمة جمالية."

وعرضت رونيا إحدى لوحاتها التي جسدت صورة القاضي محمد، مؤكدة أن الحفاظ على الهوية الكردية جزء من رسالتها الفنية.



مشاركة واسعة

المشرفة على المهرجان پەري محمد أوضحت أن الفعالية ضمت 35 سيدة و6 رجال من مدن مختلفة مثل حلبجة، كلار، والسليمانية، وقالت لكوردستان24، "اخترنا منتجع شميران لأنه موقع سياحي يمنح فرصة للزوار لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وفي الوقت نفسه شراء منتجات محلية، ما يتيح للمشاركات تحقيق دخل إضافي."



موسم الخريف… فرصة للمرأة والمجتمع

ويُعد فصل الخريف موسماً مميزاً في كوردستان، حيث تنضج الفواكه مثل الرمان والعنب، وتتهيأ الأجواء المثالية لإقامة مهرجانات ثقافية واجتماعية. هذه المناسبات لا تُعتبر مجرد نشاط موسمي، بل تعكس قدرة المرأة الكوردية على الإنتاج والإبداع، وتُبرز جمال الطبيعة والمطبخ الكوردي الأصيل.

المهرجان حمل رسائل متعددة، من بينها تشجيع النساء على عرض أعمالهن ومهاراتهن أمام المجتمع، وإبراز هوية كوردستان الثقافية والسياحية في الوقت ذاته.



تقرير: آسان محمد – كوردستان24 – منتجع شميران، دربنديخان