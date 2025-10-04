دائرة الاعلام والمعلومات تصدر النسخة الثانية من كتيب مشاريع الحكومة التاسعة

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات للرأي العام، أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، النسخة الثانية من كتيب "ملخص مشاريع التشكيلة الحكومية التاسعة بالأرقام"، والذي يعرض بصورة دقيقة أحدث مشاريع وأعمال وخدمات التشكيلة التاسعة.

ويتضمن الكتيب بيانات جميع المشاريع المهمة في قطاعات الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية للطرق، والإعمار، والإصلاحات، والبنية التحتية للكهرباء، ومشاريع (روناكي) و(حسابي)، والاستثمار، وخدمات التربية والتعليم والصحة، والبنى التكنولوجية (الرقمية)، وفرص العمل، والبيئة، الحكومة والمجتمع والعلاقات الخارجية .

وباتت النسخة الالكترونية من الكتيب متاحة على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، ويمكن للمواطنين والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة الوصول إليها بسهولة.