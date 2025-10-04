الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة وحماس تعلن جهوزيتها للبدء بتبادل الرهائن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يواصل الجيش الإسرائيلي السبت عملياته وغاراته العنيفة في قطاع غزة ولا سيما في الشمال الذي اعتبره "منطقة قتال خطيرة" على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي لوقف القصف، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها جاهزة للبحث في تفاصيل الإفراج عن الرهائن.

من جانبها طالبت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بإنهاء الحرب على الفور بعدما حث دونالد ترامب إسرائيل على وقف القصف إثر موافقة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن.

ولكن الدفاع المدني في غزة قال إن إسرائيل شنّت عشرات الضربات خلال الليل على مدينة غزة حيث أفاد عدد من المستشفيات باستقبال قتلى وجرحى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة ... البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرا كبيرا".

وأضاف "قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تُطوّق مدينة غزة ... من أجل سلامتكم، تجنّبوا العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق عمل قوات جيش الدفاع في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش انتقل إلى التموضع الدفاعي في غزة بعد اتصال ترامب، على الرغم من أن الجيش لم يؤكد ذلك لوكالة فرانس برس.

- حماس جاهزة للبدء بتنفيذ التبادل -

وأكد قيادي في حماس لفرانس برس السبت أن الحركة "أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل (بين الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل) عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال لتهيئة الظروف الميدانية".

وأضاف القيادي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "نحن جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا". ولم تأتِ حماس على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب وهما من البنود الرئيسية في خطة ترامب، عندما أعلنت الجمعة موافقتها على الإفراج عن الرهائن.

وفيما تريد حماس أن يكون لها رأي في مستقبل القطاع، أكد قيادي في الحركة لفرانس برس إن مصر وهي من بين الوسطاء إلى جانب قطر والولايات المتحدة، "سوف تبدأ قريبا بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة قطاع غزة من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية"

لكن خطة ترامب تدعو إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، وانسحاب إسرائيل تدريجا من غزة، ونزع سلاح حماس والفصائل الأخرى التي "لن يكون لها أي دور في حكم غزة"، وأن تتولى إدارة القطاع هيئة تكنوقراطية تُشرف عليها سلطة انتقالية برئاسة ترامب نفسه.

وردا على المقترح، أعلنت حماس الجمعة "موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".

وقال ترامب لاحقا على موقع "تروث سوشال" إنه يعتقد أن حماس مستعدة "لسلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إطلاق سراح الرهائن بسرعة وبأمان".

وردا على موقف ترامب، أعلن مكتب بنيامين نتانياهو أن إسرائيل "تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الخطة لإطلاق سراح جميع الرهائن".

وقال منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في بيان "إن مطلب الرئيس ترامب بإنهاء الحرب فورا أساسي لتجنب تعرض الرهائن لأضرار خطرة ودائمة ... نناشد رئيس الوزراء البدء فورا بمفاوضات مجدية وسريعة لإعادة الرهائن".

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة إكس "الرئيس ترامب محق بأن ثمة فرصة حقيقية للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب. وعلى إسرائيل أن تعلن انضمامها إلى المباحثات التي يقودها ترامب لوضع التفاصيل النهائية للاتفاق".

- استمرار القصف العنيف -

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس صباح السبت إن "الوضع خطير جدا في مدينة غزة". وأضاف "كانت ليلة عنيفة جدا، نفذ خلالها الاحتلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع ... الاحتلال دمر أكثر من 20 منزلا ومبنى في غزة الليلة الماضية"

واستقبل المستشفى المعمداني أربعة قتلى وعددا من الجرحى أصيبوا في غارة على منزل بحي التفاح.

وفي الجنوب، أكد مستشفى ناصر في خان يونس مقتل طفلين وإصابة ثمانية أشخاص في غارة بمسيرة على خيمة في المواصي التي تصفها إسرائيل بأنها "منطقة إنسانية".

- ردود فعل متفائلة -

أفاد مراسل فرانس برس في منطقة المواصي بسماع صيحات "الله أكبر" انطلقت من خيام النازحين مع ورود أنباء رد حماس.

وقالت سماح الحو "أول ما قرأت الخبر وسمعت التهليل توترت واقشعر جسدي، وجاءني شعور أنه يا الله أخيراً فرجت علينا، اخيراً سوف تقف الحرب وتقف الإبادة ونستطيع النوم بأمان وبدون خوف!".

وأضافت "ننتظر انتهاء كافة المفاوضات واعلان وقف الحرب نهائيًا لتكتمل الفرحة".

ورحب محمود ابو شمالة (49 عاما) الموجود في المواصي "بإعلان حماس وإعلان ترامب وإعلان اسرائيل، كلها إعلانات مفاجئة جدا لنا..وقف الحرب حلم تمنيت تحقيقه.. منذ عامين واسرائيل تدمر كل شيء، قتل ومجازر وتدمير فوق الأرض وتحت الأرض وعربدة لا مثيل لها في التاريخ".

لكنه أضاف أن "القلق والخوف موجود لدينا بأن اسرائيل ستأخذ الأسرى المحتجزين في غزة ثم تخرِّب الاتفاق... أعتقد أن إسرائيل لن تلتزم" به.

وفي مدينة غزة، قالت جميلة السيد (24 عاما) الباقية في حي الزيتون إن "اعلان ترامب كان مفاجئا جدا لي، لأنه دائما منحاز لاسرائيل.. لكن القصف كان عنيفا طوال الليل.. كان انتقاميا.. والانفجارات هائلة بسبب تفجير ريبوتات مفخخة في الزيتون وتل الهوى".

من جانبه قال سامي عدس (50 عاما) المقيم في خيمة قرب مستشفى الشفاء "هذا يوم فرح، يوم عظيم، تعبنا وانهارت قوانا ... أفضل شيء ان الرئيس ترامب نفسه أعلن وقف النار ولن يستطيع نتانياهو أن يفلت هذه المرة".

كذلك، أثارت تطورات الجمعة ردود فعل متفائلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك من قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وكذلك من قطر ومصر والأردن.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المنطقة امام "فرصة حيوية .... لوضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة". واعرب عن أمله بنهاية للحرب "يليها نهوض وإعادة إعمار، عملا بالحقوق الإنسانية الدولية والقانون الإنساني، ولحل دولتين نحن بأمس الحاجة إليه".

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لفرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية العنيفة عن مقتل ما لا يقل عن 67074 فلسطينيا، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

AFP