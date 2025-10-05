ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 37 قتيلاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 37 قتيلا، على ما أفاد مسؤولون، مع انتشال المسعفين المزيد من الضحايا من تحت الانقاض.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطوابق في جزيرة جاوة فجأة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وقال مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو في بيان "حتى صباح الأحد، بلغ عدد الضحايا الذين تم انتشالهم 141 شخصا. 104 في حالة آمنة و37 فارقوا الحياة".

وأضاف أن 26 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وتشمل حصيلة القتلى جزءا من جثة عثر عليها المسعفون السبت، بحسب مدير العمليات.

وأكد مدير الوكالة المحلية للبحث والانقاذ نانانغ سيجيت الحصيلة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضح مسؤولو عمليات الانقاذ الخميس أنهم لم يرصدوا أي مؤشر إلى وجود ناجين ما قد يعني أن الحصيلة سترتفع بشكل كبير.

ووافقت عائلات المفقودين الخميس على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

عمليات الانقاذ دونها صعوبات لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على اجزاء أخرى من المبنى على ما أفاد مسؤولون.

وبوشر تحقيق حول أسباب انهيار المبنى بعد ظهر الاثنين. وتفيد المعلومات الأولية بوجود مشاكل بنوية وعدم احترام معايير البناء السليم بحسب خبراء.