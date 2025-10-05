مجهولي الهوية.. اكتشاف مقابر جماعية بريف حمص الشمالي الشرقي تضم رفات 16 شخصاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مصدر أمني في محافظة حمص، اليوم، اكتشاف عدة مقابر جماعية في قرية أبو حكفة الشمالي، التابعة لمنطقة المخرم في ريف حمص الشمالي الشرقي، تضم رفات نحو 16 شخصاً مجهولي الهوية، وذلك بعد بلاغ من أحد رعاة الأغنام في المنطقة.

وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا أوضح مسؤول الحواجز في منطقة المخرم، مصطفى محمد، أنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل دورية والتوجه إلى الموقع، حيث اكتشفت ست مقابر موزعة داخل المغاور، مشيراً إلى أن فرقاً من الدفاع المدني والطبابة الشرعية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الضحايا.

ولفت محمد إلى أن المنطقة كانت تحت سيطرة ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام البائد قبل تحرير البلاد.

بدوره أوضح الطبيب الشرعي أحمد الخليل، أن الرفات الموجودة في أول مغارة تضم ثلاث جثث الأولى لرجل يقارب الثلاثين من عمره، والثانية لفتاة عشرينية، والأخيرة لطفل عمره نحو ثلاث سنوات، وأن مدة الوفاة تُقدر بعشر سنوات، ولا تزال الفرق المختصة مستمرة في الكشف عن بقية الرفات في المغاور الأخرى.

وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة حمص تمكنت في أيلول الماضي من انتشال رفات عظمية لأشخاص مجهولي الهوية في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، وذلك عقب تلقي بلاغ من سكان الحي يفيد بوجود رفات بشرية.