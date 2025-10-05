رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير إندونيسيا الجديد لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، سفير جمهورية إندونيسيا الجديد لدى العراق ديديك أيكو بوجيانتو.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس الحكومة تهانيه للسفير بمناسبة تسنّمه مهام منصبه، مؤكداً دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لإنجاح مهمته الدبلوماسية.

من جانبه، أشاد السفير الإندونيسي بالتقدم والازدهار الذي يشهده إقليم كوردستان، مبدياً رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية، ولا سيّما على صعيد التبادل التجاري.

كما تناول الجانبان أوضاع الجالية الإندونيسية في إقليم كوردستان، واستعراض التسهيلات والمساعدات التي توفرها المؤسسات المعنية لهم.



