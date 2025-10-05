ضربة روسية على أوكرانيا توقع قتيلا في زابوريجيا وتأهب في بولندا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تسببت ضربة روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا بسقوط قتيل ليل السبت الأحد، على ما أفادت السلطات المحلية، فيما حشدت بولندا طائرات وأنظمة أرضية لحماية أجوائها.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن الضربة الروسية أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة تسعة أشخاص بجروح.

ونشر على تلغرام صورا تظهر الموقع المستهدف، ولا سيما مبنى من عدة طبقات دمر قسم منه.

وفي بولندا، أعلن سلاح الجو الأحد على إكس نشر طائرات وتعبئة دفاعات أرضية لحماية المجال الجوي للبلاد، ولا سيما في المناطق القريبة من أوكرانيا.

وتصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا، مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء.

وشنت القوات الروسية هذا الأسبوع أكبر هجوم على منشآت الغاز في أوكرانيا، كما أدت ضربات السبت إلى انقطاع التيار عن حوالى خمسين ألف منزل في منطقة تشرنيغيف (شمال).

وفي زابوريجيا أدت الضربات الليلية إلى حرمان 73 ألف شخص من الكهرباء صباح السبت، بحسب ما أفاد فيدوروف في منشور.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية لفيف أندريي سادوفي وقوع "هجوم ضخم" تسبب بانقطاع التيار عن عدد من الأحياء وبتأخير بدء خدمات النقل العام.

AFP