أهالي حي قديم بديالى يشكون الإهمال: خمس مدارس تغرق شتاءً ولا مياه صالحة للشرب صيفاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يشكو سكان أحد الأحياء القديمة في محافظة ديالى من تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية منذ عقود، مؤكدين أن معاناتهم تتكرر في كل موسم دون أي حلول تذكر.

في جولة لمراسل كوردستان24, داخل الحي، بدا واضحاً حجم الإهمال؛ الشوارع تغمرها الأتربة صيفاً وتتحول إلى مستنقعات شتاءً، فيما يضطر الأهالي لاستخدام مياه غير صالحة للشرب بسبب انقطاع الشبكة الرئيسية.

يقول أحد المواطنين بغضب: منذ أكثر من خمسين سنة ونحن نعيش بهذه المعاناة، لا ماء صالح للشرب، ولا شبكة صرف صحي، وكلما تمطر تغرق الشوارع والمدارس. حتى أطفالنا لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم في الشتاء.

ويضيف آخر: لدينا خمس مدارس في هذا الشارع، منها الأوزاعي والديمقراطية، لكن مع كل موسم أمطار تغرق الصفوف ويُمنع الطلاب من الدوام. لا حلول من البلدية، ولا حتى صيانة بسيطة منذ سنوات.

ويشير الأهالي إلى أن الحي يفتقر كذلك إلى الإنارة والمجاري، ما يجعل الحياة اليومية صعبة خصوصاً مع تكدس الأوساخ وانتشار الروائح.

ويختم أحد كبار السن حديثه قائلاً: نحن لا نطلب المستحيل، فقط القليل من الاهتمام. خمسون عاماً من الوعود دون تنفيذ... نريد شارعاً نظيفاً وماءً صالحاً للشرب ومدارس آمنة لأطفالنا.