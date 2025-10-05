بيع عقارات مشروع "جافي لاند" بقيمة تفوق 91 مليار دينار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية التنفيذ في السليمانية التابعة لوزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان، عن بيع نحو 60 عقاراً ضمن مشروع “جافي لاند” السياحي في مدينة السليمانية عبر مزاد علني بلغت قيمته أكثر من 91 مليار دينار عراقي.

ووفقاً لمعلومات مراسل كوردستان24، فإن جميع عقارات مشروع جافي لاند تم شراؤها من قبل رجل أعمال من السليمانية يُدعى "آكام".

يأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزارة المالية في وقت سابق أن شاسوار عبد الواحد، مالك شركة جافي لاند ورئيس حركة الجيل الجديد، مدين للحكومة بمبالغ مالية كبيرة.

وتهدف عملية بيع هذه العقارات إلى استرداد الديون المترتبة على الشركة، والتي تُقدّر بنحو 90 مليار دينار.

ويعود جزءٌ من هذه الديون إلى قروض وتسهيلات سابقة من الحكومة، إلا أن المبلغ ارتفع بسبب تخلّف الشركة عن دفع مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والضرائب.