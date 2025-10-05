شابٌ من خانكي بدهوك يؤسس متحفاً للمقتنيات التراثية القديمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- جمع شابٌ من بلدة خانكي التابعة لدهوك مئات القطع التراثية والأدوات المنزلية القديمة، وأسس متحفاً صغيراً لعرضها في بلدته، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التراث المحلي وتعريف الأجيال الجديدة به.

وقال إيفان حاجي، مؤسس المتحف، في تصريح لـ كوردستان24، إن المتحف يضم أكثر من ألف قطعة تراثية قديمة، تشمل كاميرات وهواتف وأجهزة إلكترونية وأدوات زراعية تقليدية، إضافة إلى مكتبة صغيرة تحتوي على كتب تبرع بها عدد من الكتّاب ليطلع عليها الزوار.

وأضاف حاجي أن جمع هذه المقتنيات استغرق نحو ست سنوات، حيث كان يقوم بزيارات ميدانية إلى منازل الأهالي لجمع الأدوات القديمة، كما ساهم عدد كبير من المواطنين بتقديم مقتنياتهم بعد معرفتهم بمشروع المتحف.

وأكد مؤسس المتحف أن هذه هي المرة الأولى التي يُفتتح فيها متحف من هذا النوع في المنطقة، معبراً عن شكره لأهالي المدينة على دعمهم ومساهمتهم في توفير القطع التراثية.