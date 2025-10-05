برعايةٍ إعلامية لـ كوردستان24.. انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "تيديكس نيشتمان" بأربيل

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبرعايةٍ إعلامية لـ كوردستان24، تنطلق اليوم الأحد في قاعة سعد عبد الله بأربيل، فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "تيدإكس نيشتمان" تحت عنوان "الموجة القادمة".

وقال روند حسين، منسق فعالية TEDxNishtiman، في تصريح لـ كوردستان24، إن شعار هذا العام هو "مستقبل التكنولوجيا... نحو تنمية وتمكين أكبر لكوردستان والمنطقة"، مشيراً إلى أن التركيز في هذا الموسم سيكون على إقليم كوردستان بشكل خاص.

وأوضح حسين أنه لأول مرة في تاريخ TEDxNishtiman سيشارك أكثر من 1500 شخص في الفعالية، مضيفاً: سنستقبل الضيوف في ثلاث مناطق مختلفة، وكنا قد نشرنا في وقت سابق استمارة تضمنت 15 سؤالاً، وقد سجّل أكثر من خمسة آلاف شخص للمشاركة.

وأضاف: نهدف إلى إشراك جميع الفئات في فعاليتنا، فنحن نولي أهمية كبيرة لتنوع المشاركين من حيث الدين والمنطقة والموقع الجغرافي والعمر والخبرة الأكاديمية، ولذلك يمكنني القول إن هذا العام سيكون الحدث الأكثر تنوعاً في تاريخ TEDxNishtiman.

وكشف حسين أن الفعالية ستشهد مشاركة أشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، إضافة إلى متحدثين من مواليد إقليم كوردستان أكملوا دراستهم في الخارج وعادوا اليوم لنقل خبراتهم ومهاراتهم إلى الشباب في الإقليم.