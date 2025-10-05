سويلي: باشرنا بالدورة الرابعة لتعليم اللغة الأم لأبناء الجالية الكوردية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، سامان سويلي، جميع معلمي كوردستان بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال سويلي في تصريحٍ لـ كوردستان24: باسم وزارة التربية، نتقدم بأحرّ التهاني إلى جميع معلمي كوردستان، والمعلمين الكورد المقيمين خارج الوطن، وكذلك أولئك الذين يدرّسون عبر الإنترنت، نحن نُقدّر تفانيهم وجهودهم وصبرهم في أداء رسالتهم التربوية.

كما وجّه المتحدث شكره للمعلمين الذين واصلوا أداء واجبهم رغم الأزمة المالية الناتجة عن سياسات الحكومة الاتحادية، مبيّناً أنهم تحمّلوا الظروف الصعبة وأبقوا أبواب مدارسهم مفتوحة أمام الطلبة.

وأضاف أن الدورة الرابعة لتعليم اللغة الكوردية لأبناء الجاليات الكوردية (الدياسبورا) قد بدأت، موضحاً أن هذا المشروع يُنفذ بالتنسيق مع اتحاد الجاليات الكوردستانية في الخارج.

وأشار سويلي إلى أن الإقبال على هذه الدورة كبير جداً، حيث سجّل أكثر من 2500 مشارك حتى الآن، وتم توزيعهم على مجموعات مختلفة، ويتلقون الدروس باللهجات: السورانية والكرمانجية (البادينية).

وختم بالقول إن المشاركين في هذه الدورة وعددهم 2500، ينتمون إلى 42 دولة من أوروبا وآسيا، ما يعكس اهتمام حكومة الإقليم بحماية اللغة الأم وتعزيزها بين الكورد المقيمين خارج الوطن.