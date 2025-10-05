الشرطة البريطانية تحقق في حريقٍ نشب في مسجد بجنوب إنكلترا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها تحقق في حريق نشب في مسجد بجنوب إنكلترا مع الاشتباه بأن يكون دافعه "جريمة كراهية"، بعد أيام على هجوم دام استهدف كنيسا في مانشستر.

ونشب الحريق الأحد في مسجد في مدينة بيسهافت الواقعة على الساحل في جنوب البلاد، وهُرعت الشرطة إلى المكان.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، واقتصرت الأضرار المادية على المدخل وعلى سيارة كانت مركونة قربه، وفق ما نقلته فرانس برس.

يأتي هذا الحريق بعد أيام على الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في شمال مانشستر، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة.