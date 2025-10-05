ارتفاع قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي يتجاوز 125 ألف دولار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بلغت قيمة البتكوين مستوى قياسيا جديدا الأحد إذ تجاوزت عتبة 125 ألف دولار.

ووصلت قيمة العملة المشفرة إلى 125.689 دولارا، متجاوزة القيمة القياسية التي حققتها في آب/اغسطس والبالغة 124.500 دولار.

وبلغت بتكوين سعرها القياسي السابق عند 124480 دولاراً في منتصف آب/أغسطس، مدعومة بتخفيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى الطلب القوي من المستثمرين.

وارتفعت العملة المشفّرة يوم الجمعة للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية أخيراً وتدفّقات رؤوس الأموال إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة.

وفي المقابل، تراجع الدولار يوم الجمعة، مسجّلاً خسائر على مدى أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وذلك في ظل ممّا سببته حالة الضبابية المحيطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من غموض بشأن التوقعات وتأجيل إصدار بيانات مهمة مثل بيانات الوظائف، وهي مؤشر هام لقياس اتجاه الاقتصاد.