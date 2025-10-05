آنو جوهر: إقليم كوردستان يتقدم على العراق في رقمنة مؤسسات الحكومة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، أن الإقليم أحرز تقدماً واضحاً مقارنة ببقية العراق في مجال رقمنة مؤسسات الحكومة، مشيراً إلى أن مشاريع وخدمات مشابهة لتلك المنفذة في دول أخرى تم إنجازها خلال فترة عمل التشكيلة الحكومية التاسعة، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من رئيس الحكومة، مسرور بارزاني.

وقال جوهر في مقابلة مع كوردستان24، اليوم الأحد، إن التشكيلة الحكومية التاسعة تمكنت من توفير خدمة الإنترنت حتى لأبعد المناطق الحدودية، مع خفض الأسعار بنسبة 20% وزيادة السرعة بنسبة 100%. وأضاف أن إقليم كوردستان تجاوز العراق بوضوح في مجال رقمنة مؤسسات الحكومة رغم الصعوبات والأزمات السابقة.

وأشار الوزير إلى قدرات الشباب العالية في الإقليم، مؤكداً أنهم يمكن أن يكونوا جزءاً من الثورة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى العمل على تأسيس دائرة متخصصة بالذكاء الاصطناعي للاستفادة من مهارات الشباب.

وعن طريق التنمية، قال جوهر إنه تم تقديم طريق مقترح للحكومة العراقية يمر ضمن إقليم كوردستان، واصفاً إياه بالأقصر والأقل تكلفة، مؤكداً أن الطريق لن يتم إنشاؤه إلا بالمرور ضمن إقليم كوردستان.

وأضاف الوزير أن التشكيلة الحكومية الحالية نفذت مشاريع موازية لمشاريع حكومات عالمية أخرى، من بينها مشروع الكهرباء على مدار 24 ساعة، ومشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل الذي حل مشكلة مستمرة منذ 50 عاماً، بالإضافة إلى مشاريع مماثلة في مناطق أخرى، وبناء طرق وجسور وفق معايير عالمية، وتركيب كاميرات مراقبة من نوع Point-to-Point، ومشروع "حسابي" المصرفي الذي أتاح لأكثر من 500 ألف شخص في عموم إقليم كوردستان الحصول على حساباتهم الخاصة.

وأكد جوهر أن كل هذه المشاريع لم تكن لتُنجز لولا الدعم الجاد والمستمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.