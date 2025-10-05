الرئيس بارزاني يؤكد دعم الشباب الكوردستاني في المهجر والحفاظ على الهوية القومية

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 5 أيلول/أكتوبر 2025، في بيرمام، 110 شاباً وشابة من أجزاء كوردستان المقيمين في المهجر، بينهم 12 شاباً وشابة من الدول الأوروبية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس اتحاد الجالية الكوردستانية في المهجر، إسماعيل كامل، عن شكره للرئيس بارزاني لدعمه جهود جمع الكوردستانيين في المهجر تحت مظلة وطنية لحماية هويتهم القومية. كما وجه رئيس اتحاد شباب الجالية الكوردستانية في المهجر، ياد أمين، شكره وتقديره للرئيس بارزاني على دعمه، مستعرضاً بإيجاز تأسيس الاتحاد وتنظيم هذه الزيارة، ومتناولاً أهداف هذا البرنامج على المدى القريب والبعيد.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس بارزاني على أهمية جمع الكوردستانيين في المهجر تحت مظلة وطنية للحفاظ على الثقافة واللغة والهوية القومية، ودعم القضية العادلة لكوردستان. كما أكد على ضرورة أن يكون للشباب الكوردستاني في الخارج مكانة ووزن في المؤسسات والمنظمات الأوروبية، مشدداً على أهمية التعليم والتأهيل، وأن يكونوا جسراً قوياً يربط بين الجالية والوطن، ويشكّلوا لوبيّاً فعالاً لكوردستان في المجالات الدبلوماسية والسياسية والثقافية.

وفي جزء آخر من اللقاء، تناول الرئيس بارزاني وضع الأجزاء الأخرى من كوردستان، مؤكداً دعم إقليم كوردستان للحلول السلمية للقضية العادلة لكوردستان في الأجزاء الأخرى من كوردستان.