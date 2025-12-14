الأرصاد الجوية في كوردستان تتوقّع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرةً إلى احتمال تساقط الثلوج وزخات مطر خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية.

ووفقًا لبيان الأرصاد الجوية، فإن اليوم الأحد 14-12-2025 سيشهد طقسًا غائمًا جزئيًا بشكل عام، مع تشكّل الضباب في عدد من المناطق.

فيما يُتوقّع بعد الظهر تساقط الثلوج في بعض المناطق الجبلية الحدودية، إضافة إلى احتمال هطول أمطار خفيفة في المناطق الجبلية المرتفعة.

أما في مراكز المحافظات، فتوقعت مديرية الأرصاد أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا يتحول أحيانًا إلى غائم كلي، مع رياح خفيفة السرعة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات في الساعة، تتجه نحو الشمال الشرقي، مع انخفاض درجات الحرارة مقارنةً بيوم أمس.

وبشأن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين 15-12-2025، أفادت الأرصاد الجوية بأن الطقس سيكون غائمًا إلى غائم جزئي، مع احتمال تشكّل الضباب صباحًا في المناطق الجبلية، على أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 1 إلى 2 درجة مئوية مقارنةً باليوم.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة:

أربيل 13 درجة مئوية السليمانية 12 درجة مئويةدهوك 11 درجة مئويةزاخو 13 درجة مئويةكركوك 14 درجة مئوية

حلبجة 12 درجة مئوية

سوران 9 درجة مئوية

آكري 13 درجة مئوية

آميدي 8 درجة مئوية

كرميان 15 درجة مئوية