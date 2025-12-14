الأمطار تستمر بالهطول في العراق مع تشكّل الضباب ببعض المناطق

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن الطقس ليوم غدٍ الاثنين سيكون غائماً جزئياً وفي المنطقة الجنوبية غائماً.

وأشارت إلى أن الضباب يتشكل في أغلب أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم تتردى في مناطق الضباب ما بين (2-4) كم وأحياناً أقل من 1 كم في مناطق الضباب الكثيف".

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك 14، أربيل ونينوى 15، بغداد و كركوك وديالى والنجف الأشرف والديوانية وواسط 16، صلاح الدين والأنبار وكربلاء المقدسة وبابل وميسان وذي قار والبصرة 17، المثنى 18".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متقطعة في الأقسام الغربية من البلاد، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أماكن متعددة من البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم تتردى في مناطق الضباب ما بين (2-4) كم وأحياناً أقل من 1 كم في مناطق الضباب الكثيف".

ولفت إلى أن طقس يوم الأربعاء "سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

وأوضح أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وفي المنطقة الجنوبية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل محافظة البصرة والأجزاء الجنوبية من محافظة المثنى، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أماكن متعددة من البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب والمطر ما بين (4-6) كم وأحياناً أقل من 1 كم في مناطق الضباب الكثيف".