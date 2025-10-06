بكلفة 5 ملايين دولار.. ترميم قلعة "نزاركي" وتحويلها الى متحف في دهوك

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يتم ترميم قلعة "نزاركي" في مدينة دهوك، التي كانت في عهد نظام حزب البعث، مسرحاً للتعذيب والابتزاز.

وتجري عملية الترميم على عدة مراحل بكلفة خمسة ملايين دولار، حيث سيحوّل المكان إلى متحف أثري.

وسيعرض المتحف الوثائق والأدلة المتعلقة بعمليات الأنفال والإبادة الجماعية وتعذيب أهالي بهدينان، ليروي ويوثق تاريخ القمع والإجرام الذي مارسه نظام البعث، ضد الأجيال الجديدة وعموم شعب كوردستان.

وتجدر الإشارة إلى أن قلعة "نزاركي" شيدت في عام 1985 بهدف ادارة عمليات إبادة الشعب الكوردي والقضاء عليه. وقد ارتُكبت فيها جرائم بشعة ضد الإنسانية، واعتقل فيها أكثر من 3000 مواطن وعُذّب فيها آلاف آخرون.

وفي إطار عملية تحويل القلعة إلى متحف، سيتم رصف الطريق المؤدي اليه بالكامل، مع مراعاة ضمان مواصفات المتاحف القياسية.