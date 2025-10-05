فريق "حسابي" ينشر مواقع أجهزة الصراف الآلي في السليمانية ورابرين وكرميان

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نشر فريق مشروع "حسابي" المصرفي في محافظة السليمانية مواقع أجهزة الصراف الآلي المخصصة لصرف رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الموظفين إلى هذه الأجهزة في مركز المدينة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين.

وقال الفريق في بيان، اليوم الأحد، إن نشر عناوين أجهزة الصراف الآلي يأتي لإبلاغ الموظفين المشمولين بالمشروع، الذين تم تحويل رواتبهم إلى حساباتهم المصرفية، بإمكانية سحب رواتبهم من أقرب جهاز باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

وبحسب البيان، تم تخصيص 55 جهاز صراف آلي في مركز مدينة السليمانية، و14 جهازاً آخر ضمن حدود إدارة رابرين، لتوزيع رواتب الموظفين المشمولين بالمشروع.

في السياق ذاته،أعلن فريق مشروع "حسابي" أن نسبة تسجيل الموظفين في محافظة السليمانية في المشروع تقترب من الاكتمال.

وجاء في بيان للفريق، يوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن نحو 90% من الموظفين المدنيين في محافظة السليمانية قد سجلوا في مشروع "حسابي".

وأشار البيان إلى أن نسبة تسجيل موظفي المحافظة في المشروع تقترب من نهايتها، داعياً كل موظف لم يقم بالتسجيل حتى الآن إلى التواصل عبر الرقم 1991.

ويوم الأربعاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بياناً بشأن التقدم المحرز في مشروع (حسابي) للشمول المالي، كاشفاً عن انضمام أكثر من نصف مليون موظف ومتقاعد إلى المشروع لغاية الآن.

وقال مسرور بارزاني، إنه منذ انطلاق المشروع في عام 2023، أسهم (حسابي) للشمول المالي، الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان، في رفع نسبة المشمولين بالخدمات المصرفية من أقل من 5% إلى ما يتجاوز 15% اليوم.

وشدد على أن البرنامج أسهم في تسهيل إجراءات صرف رواتب حكومة إقليم كوردستان، وتسريع وتيرتها، وتعزيز شفافية المدفوعات الحكومية.

وأوضح أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في عموم الإقليم، للوصول بها إلى ما يزيد على 50% مع نهاية عام 2028.