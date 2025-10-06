جهود ايطالية لثني واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات المعكرونة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ناشدت إيطاليا المفوضية الأوروبية التدخل لثني الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات المعكرونة، في محاولة لحماية المنتجين الايطاليين من ضربة قد تكون "قاضية" وفق جمعية زراعية.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر وفي إطار مكافحة الإغراق، عن خطط لفرض رسوم مؤقتة تتجاوز 91% على منتجات المعكرونة، بالإضافة إلى رسم ال15% المعمول به حاليا، وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2026.

وجاء هذا القرار نتيجة تحقيق حول سياسة "الإغراق"، وهي ممارسة تجارية مزعومة تلجأ إليها بعض العلامات التجارية وتشمل تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بأسعار أقل من القيمة السوقية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أنها "تعمل بشكل وثيق مع الشركات المعنية وبالتشاور مع المفوضية الأوروبية لضمان أن تراجع وزارة الخارجية الأميركية الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على شركاتنا".

كما تدخلت السفارة الإيطالية في واشنطن "لمساعدة الشركات في الدفاع عن حقوقها"، وفقا للبيان.

وأكدت الخارجية الإيطالية "الاستعداد التام لمنتجينا للتعاون مع التحقيق الجاري".

وندد وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا ب"آلية حمائية مفرطة ضد منتجي المعكرونة لدينا".

وفي الوقت نفسه، وصفت "كولديريتي"، أكبر جمعية زراعية في البلاد، القرار بأنه "ضربة قاضية".

وقالت الجمعية السبت إن هذه الإجراءات "غير المقبولة والمسيئة" "مرتبطة بخطة (دونالد) ترامب لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة"، داعية الاتحاد الأوروبي وروما إلى "حماية رمز حقيقي للنظام الغذائي المتوسطي".

وتشكل السوق الأميركية أهمية استراتيجية للمنتجين الإيطاليين، حيث وصلت قيمة صادرات المعكرونة إلى الولايات المتحدة إلى 788 مليون دولار في عام 2024، وفقا لكولديريتي، أي نحو 17% من مجمل الصادرات.

AFP