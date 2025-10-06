المالية الاتحادية تنفي ما يشاع عن تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- جددت وزارة المالية، اليوم الاثنين، نفيها لما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بوجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.

وذكر بيان للوزارة، أن "الوزيرة، طيف سامي، لم تُصدر أي تصريح بشأن تخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل"، مبيناً أن "الجهات التي تروج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى بين المواطنين".

وأضاف البيان، أن "صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام كافة، إلى "اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة، كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة غير الموثوقة".