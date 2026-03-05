فؤاد حسين يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكي حرص العراق على النأي بنفسه عن صراعات المنطقة

منذ 26 دقيقة

اربيل (كوردستان 24) – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس 5 آذار 2026، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس.

بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية، حيث حذر فؤاد حسين من خطورة استمرار النزاع وتداعياته المباشرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد الوزير على أن الحكومة العراقية تبذل جهوداً متواصلة لإبعاد تداعيات الحرب عن البلاد، وتعمل جاهدة لتجنيب العراق الانزلاق إلى دائرة الصراع، حفاظاً على أمنه واستقراره الوطني. كما قدم فؤاد حسين شرحاً وافياً حول الآثار المالية والاقتصادية للحرب وانعكاساتها على المجتمع العراقي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي سياق متصل، جدد فؤاد حسين التأكيد على التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد، وضمان أمنها وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية المعمول بها.

كما أكد الوزير موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار. وفي هذا الإطار، أشار فؤاد حسين إلى المواقف المعلنة من قبل قيادات إقليم كوردستان، والتي تؤكد أن سلطات الإقليم لا تسمح لأي جهة باستغلال أراضيه لتنظيم أعمال عنف تستهدف دول الجوار، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.