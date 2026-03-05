إسرائيل تعلن "مرحلة جديدة" في حربها على إيران وتتوعد ب"مفاجآت أخرى"

منذ 58 دقيقة

اربيل (كوردستان24)-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الخميس عن "مرحلة جديدة" من العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران، متوعدا بـ"مفاجآت أخرى" في الحرب على الجمهورية الإسلامية.

وقال زامير في بيان متلفز "بعد إتمام مرحلة الهجوم المباغت بنجاح، والتي حققنا خلالها التفوق الجوي وعطّلنا شبكة الصواريخ البالستية، ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من العملية".

وأضاف "خلال هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام (الإيراني) وقدراته العسكرية. ولا تزال لدينا مفاجآت أخرى، لا أنوي الكشف عنها".

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 شباط/فبراير، "شن سلاح الجو الإسرائيلي 2500 ضربة وأطلق أكثر من 6000 من الذخائر"، بحسب زامير.

وتابع "لقد حَيَّدنا ودمرنا أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ البالستية".

وأكد أن إسرائيل دمرت أيضا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، و"حققت سيطرة جوية شبه كاملة على الأجواء الإيرانية".

وذكر رئيس الأركان بأنه "عند الهجوم المفاجىء" في 28 شباط/فبراير، "تم استخدام عشرات الذخائر ضد ثلاثة أهداف. وخلال أربعين ثانية فقط، تمت تصفية نحو 40 من المسؤولين الكبار في النظام الإيراني بينهم رأس النظام علي خامنئي".

وفي ضوء ذلك، أورد إيال زامير أنه "في أقل من 24 ساعة، فتح طيارونا الطريق نحو طهران".

ومذاك "تضرب إسرائيل النظام الإرهابي الإيراني من دون هوادة"، في إطار "تعاون تاريخي فعلا" مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الأركان أيضا "أنا على اتصال دائم بنظرائي الأميركيين (...) نقاتل جنبا الى جنب. إنهم أصدقاء حقيقيون"، متحدثا عن "حملة تاريخية هدفها ضمان وجودنا ومستقبلنا... للأجيال المقبلة".

وعلى صعيد الجبهة مع لبنان، أكد زامير "إننا نضرب بقوة، في الخط الأمامي وبعمق أكبر .



المصدر: فرانس برس