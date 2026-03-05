إسقاط طائرة مسيرة في أجواء إدارة سوران المستقلة

منذ 40 دقيقة

اربيل (كوردستان 24) – أفاد مراسل "كوردستان 24" في سوران، اليوم الخميس، بإسقاط طائرة مسيرة في أجواء إدارة سوران المستقلة، مشيراً إلى أن حطامها سقط في حي "وستا رجب" دون وقوع إصابات بشرية.

وذكر المراسل اليوم، 5 آذار 2026، أن الطائرة المسيرة سقطت في الحي المذكور بعد اعتراضها، فيما وجهت الأجهزة الأمنية نداءً إلى المواطنين طالبتهم فيه بعدم الاقتراب من موقع سقوط الحطام حرصاً على سلامتهم.

وأكد التقرير عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على نواحي مادية طفيفة لحقت بنوافذ وأبواب منزل أحد المواطنين القريب من موقع السقوط.

وفي سياق متصل، أشار المراسل إلى أن عدة مناطق في إقليم كوردستان شهدت اليوم إطلاق طائرات مسيرة، إلا أنه تم التصدي لها جميعاً وإسقاطها دون أن تسفر عن أي أضرار.