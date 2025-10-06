حدائق جديدة لزيادة المساحات الخضراء وحماية البيئة في اربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في إطار مشاريعها المستمرة لتطوير إقليم كوردستان، تواصل حكومة الإقليم جهودها لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة أربيل. ومع البدء بتنفيذ حزام أربيل الأخضر، يجري العمل حالياً على إنشاء خمس حدائق جديدة بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء في مركز المدينة وحماية البيئة.

هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة تأتي ضمن خطة مدروسة لتعزيز البعد البيئي والجمالي للعاصمة. وفيما يلي تفاصيل هذه المشاريع:

إنشاء 5 حدائق جديدة وكبرى:

المساحة الإجمالية: 200 دونم.

عدد الشتلات: سيتم زراعة 40 ألف شتلة في هذه الحدائق.

الهدف: خدمة البيئة، وتوفير متنفس طبيعي للسكان، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، والمساهمة في تنقية الهواء.

حديقة شارع 120 متري:

الموقع: بالقرب من شارع 120 متري.

المساحة: 80 دونماً.

عدد الشتلات: 8 آلاف شتلة.

نسبة الإنجاز: تم إنجاز 70% من الأعمال، ومن المتوقع افتتاحها في المستقبل القريب.

حديقة رشَكين:

الموقع: في منطقة رشَكين الحيوية.

المساحة: 47 دونماً.

عدد الشتلات: 16 ألف شتلة.

نسبة الإنجاز: بلغت نسبة إنجاز الأعمال 60%، والعمل مستمر لإتمامها.

حديقة حي نازدار:

المساحة: 4 دونمات.

عدد الشتلات: 6 آلاف شتلة.

نسبة الإنجاز: تم إنجاز 60% من الأعمال.

حديقة حي ژيان:

المساحة: 7 دونمات.

عدد الشتلات: 5 آلاف شتلة.

نسبة الإنجاز: وصلت نسبة إنجاز الأعمال إلى 70%.

حديقة شارع 150 متري:

المساحة: 60 دونماً.

حالة المشروع: العمل مستمر في هذا المشروع.

موعد الإنجاز:

من المخطط أن يتم الانتهاء من جميع هذه الحدائق الخمس بحلول نهاية العام الجاري.

تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية حكومة إقليم كوردستان لزيادة المساحات الخضراء وحماية البيئة في مركز مدينة أربيل، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان من خلال توفير بيئة صحية ونظيفة.