المبعوث الأمريكي إلى سوريا يجري محادثات مع مظلوم عبدي في الحسكة

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- زار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، منطقة شمال شرق سوريا (روجافا)، اليوم الاثنين، حيث عقد اجتماعاً في مدينة الحسكة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

وقال باراك في تدوينة على منصة "إكس"، "زرتُ اليوم شمال شرق سوريا برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر لإجراء محادثات جوهرية مع مظلوم عبدي وقوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف بارك: "نريد أن نتيح للسوريين فرصة للاتحاد مع جميع السوريين وبذل جهود متجددة من أجل السلام والتعاون والازدهار".

وتابع: "لقد أعطينا دفعة جديدة لرؤية الرئيس ترامب المتمثلة في (أعطوا سوريا فرصة)".

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي في إطار المساعي التي تبذلها واشنطن لدفع قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية لتنفيذ اتفاق 10 آذار، والذي يهدف إلى معالجة الملفات العالقة بين الجانبين، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية في هيكل الدولة السورية وفق بنود الاتفاق، إضافةً إلى بحث آليات انضمام قوات "قسد" إلى صفوف الجيش السوري.