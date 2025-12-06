سرايا السلام تكشف عن "ممر تهريب" للسلاح نحو داعش يربط الأنبار بالنجف والديوانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وثيقة صادرة عن مكتب "المعاون الجهادي" التابع لسرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري)، وموجهة إلى زعيم التيار مقتدى الصدر، عن وجود شبكة لتهريب الأسلحة والمواد اللوجستية إلى تنظيم داعش الإرهابي، عبر طرق برية تربط محافظتي النجف والديوانية بمحافظة الأنبار.

الوثيقة التي حملت تاريخ اليوم، السبت 6 كانون الأول 2025، أشارت إلى معلومات استخبارية تفيد بتورط أشخاص من سكنة محافظة النجف (من عشائر محددة تم التحفظ على ذكر أسمائها في الخبر) يتخذون من منطقة "الحيدرية" سكناً لهم، في عمليات بيع وتهريب الأسلحة.

وبحسب الوثيقة، فإن المهربين يستخدمون "الساتر الزراعي وتجارة المواشي والأعلاف والمواد الغذائية والمنتجات النفطية" كغطاء للتمويه، حيث يتم نقل هذه المواد والسلاح والمخدرات من داخل المحافظة إلى مناطق تواجد التنظيم وبالعكس.

وحدد "المعاون الجهادي" في الوثيقة المسار الدقيق الذي يسلكه المهربون قادماً من محافظة الأنبار (وادي حوران – شعب البويض – الغرة) وصولاً إلى مناطق بين "مظلوم وشبجة"، وانتهاءً بـ "الشنافية" في الديوانية، مشيراً إلى إحداثيات عسكرية دقيقة لهذه النقاط.

كما حذرت الوثيقة من وجود خمس ثغرات أمنية محتملة لدخول المهربين إلى محافظة النجف، وهي: (مدخل مقلع التحرير في الحيدرية، مدخل محطة الكهرباء، مدخل ديوك، مدخل مظلوم، ومدخل الشنافية).