مشروع إمدادات المياه الطارئة يدخل مراحله الأخيرة ويُنهي أزمة الشح بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير ومشرف مشروع شبكة إمداد المياه الطارئ في أربيل، المهندس هيمن نزيڤ، إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 95%، مشيراً إلى أنه سيُستكمل خلال شهر إلى شهر ونصف، لتصل المياه إلى جميع الأحياء التي عانت من شحّ المياه لسنوات طويلة، وبذلك تنتهي أزمة المياه في أربيل.

وأوضح نزيڤ في تصريحٍ لـ كوردستان24 أن الأنبوب الثاني للمشروع الذي تم اختباره قبل أيام يمر من الجهة اليسرى لشارع 120 متراً، وينقل نحو 7 آلاف متر مكعب من المياه في الساعة.

وأضاف أن المياه تُسحب وتُعالج من نهر في قرية سێبيران، حيث تُخزَّن في أربعة خزانات بسعة 30 ألفاً و20 ألف متر مكعب، ثم تُوزَّع عبر الشبكة إلى مناطق باغي لومنار، قەتەوی، شارع ژيان، دارەتوو، بنەسڵاوە وحەساروك، لتصل أيضاً إلى الأحياء الواقعة بين شارع 120 متراً وشارع رەشکين وحتى طريق كوية.

وأشار إلى أن الشبكة تمتد من قرية سێبيران مروراً بقرى گەزنە، گردجووتیار، بەحركە، شاوێس، وبيرڕەش، ما سيؤدي إلى إنهاء مشكلة شحّ المياه في تلك المناطق كذلك.

وبيّن نزيڤ أن الأنبوب الممتد من الجهة اليسرى لشارع 120 متراً يصل إلى داخل مدينة أربيل، ويوصل المياه إلى أحياء 32 بارك، شادي وراستي.

وبخصوص الأحياء التي لم تصلها مياه المشروع بعد، أوضح أن ذلك مرتبط باستكمال ربط الشبكة الفرعية في منطقة عنكاوه، والمتوقع إنجازه خلال عشرة أيام.

مؤكداً أن المشروع سيُنجز بالكامل خلال شهر إلى شهر ونصف، وستصل المياه إلى جميع أحياء وأطراف أربيل التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه منذ سنوات.