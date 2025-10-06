بغداد وأربيل بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي حول رواتب شهري آب وأيلول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان24 في بغداد، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، إن وزير المالية في الحكومة العراقية طيف سامي تنتظر قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن إرسال رواتب شهر آب لموظفي إقليم كوردستان.

وأضاف أن وزارة المالية العراقية لم تبدأ حتى الآن بإجراءات صرف رواتب شهري آب وأيلول، كما لم تُحوِّل حكومة الإقليم جزء من الإيرادات المحلية البالغة 120 مليار دينار، مشيرة إلى أن الوزارتين بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي المقرر غداً الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر في مجلس الوزراء لكوردستان24 بأن ملف رواتب موظفي الإقليم ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، لكنه قد يُناقش في ختام الاجتماع ضمن الفقرات الإضافية.

مبيناً أن عدداً من الوزراء الكورد ينوون طرح قضية رواتب شهري آب وأيلول مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً بعد معالجة ملف الإيرادات غير النفطية.

واليوم الاثنين، قال أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي، إن حكومة الإقليم مستعدة لتسليم جزء من وارداتها غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية مقابل تسوية رواتب موظفي الإقليم عن شهري آب وأيلول.

وأشار صباح إلى أن الحكومة الاتحادية لم تصدر حتى الآن قراراً بصرف رواتب الشهرين المذكورين، مضيفاً أن هناك من يروّج لأن سبب تأخر إرسال الرواتب هو عدم تسليم حكومة الإقليم للإيرادات غير النفطية.

لكنه أوضح قائلاً: نعلن من هنا أننا مستعدون لتسليم الإيرادات غير النفطية فور اتخاذ الحكومة الاتحادية إجراءات صرف رواتب شهري آب وأيلول.