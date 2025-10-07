خسائر اقتصادية تتجاوز 10 ملايين دولار بعد استمرار الحظر على مطار السليمانية

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مددت الحكومة التركية، مرة أخرى حظر الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار السليمانية الدولي، في قرار تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة لقطاعي السياحة والتجارة في المحافظة، بحسب ما أكده مسؤولون في قطاع الطيران المدني.

وقال عطا أنور، رئيس اتحاد شركات الطيران في السليمانية، في تصريح خاص لمراسل كوردستان24 هاوژين جمال، إن القرار التركي ألحق أضراراً فادحة بشركات الطيران والمكاتب السياحية في المدينة.

"تركيا تُعد من أبرز الوجهات للسياحة والعلاج والتجارة، وإيقاف الرحلات بين السليمانية وتركيا ألحق خسائر كبيرة بشركات الطيران، إذ كانت نحو 60 إلى 70% من إيراداتها تعتمد على هذه الرحلات."

تراجع في حركة المطار بنسبة 35%

ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة مطار السليمانية، فإن حركة الرحلات الجوية انخفضت بنسبة 35% خلال العامين الماضيين، نتيجة استمرار الحظر التركي، ما تسبب بخسائر اقتصادية تُقدّر بأكثر من 10 ملايين دولار.

وتؤكد إدارة المطار أن التأثير لم يقتصر على الجانب التشغيلي، بل طال كذلك قطاعات السياحة والاستثمار والنقل التجاري في المحافظة.

خلفيات القرار التركي.

وكانت تركيا قد أعلنت في بداية عام 2023 وقف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية، مبررة القرار بـ وجود أنشطة لحزب العمال الكردستاني (PKK) في المنطقة، واعتباره "تهديداً أمنياً مباشراً".

لكن مراقبين يرون أن الأسباب باتت اليوم غير مبررة، خصوصاً بعد أن أوقف الحزب عملياته العسكرية منذ قرابة أربعة أشهر.

وقال دلشاد نامق، رئيس مؤسسة "چاوێ كورد – عين الكورد" للدراسات السياسية، إن هذا التطور يمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في القرار التركي، مضيفاً:

"منذ أشهر لا توجد أي عمليات عسكرية تركية في المناطق التي يُقال إن الحزب يتواجد فيها، مما يجعل استمرار الحظر بلا مبرر واقعي، ويمكن أن يُنظر إليه كملف سياسي أكثر من كونه أمنياً."

تمديد جديد حتى مطلع 2026

وفي يوم أمس 6 تشرين الأول الجاري، مددت أنقرة الحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية حتى 6 كانون الثاني 2026، لتكون هذه المرة الرابعة على التوالي التي يجري فيها تمديد المنع.

أمل بحل قريب

ورغم الخسائر الاقتصادية الواضحة، يأمل مسؤولو الإقليم أن تُسهم جهود التهدئة ومحادثات السلام في تركيا في إنهاء هذه الأزمة قريباً، وفتح الأجواء مجدداً أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية، بما يعيد النشاط إلى واحد من أهم مطارات إقليم كوردستان.