حكومة إقليم كوردستان تنشئ 10 سدود و81 بركة مائية لتعزيز الأمن المائي والزراعي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار سعيها إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، أعلنت حكومة إقليم كوردستان أنها أنجزت منذ بدء عمل الكابينة التاسعة عدداً من مشاريع المياه الحيوية، شملت 10 سدود رئيسية و81 بركة وخزاناً للمياه والأمطار موزعة على مختلف محافظات الإقليم.



تفاصيل المشاريع المائية

وأوضحت وزارة الزراعة والموارد المائية في بيان، أن هذه المشاريع تهدف إلى تأمين المياه للزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن دعم المياه الجوفية وتقليل الهدر الناتج عن مواسم الجفاف.

حتى الآن، تم إنشاء 23 بركة مائية جديدة خلال فترة عمل الحكومة الحالية، بينما 58 بركة أخرى قيد التنفيذ، تضاف إلى 97 بركة كانت قائمة قبل تشكيل الكابينة التاسعة.



السدود المنجزة

أنجزت حكومة الإقليم 9 سدود رئيسية بكلفة إجمالية بلغت 265.7 مليار دينار، بطاقة خزن جماعية تصل إلى 252.8 مليون متر مكعب من المياه، وجاء توزيعها على النحو الآتي:

سد دوين – الكلفة: 88 مليار دينار، الخزن: 100 مليون م³

سد كومسبان – الكلفة: 95 مليار دينار، الخزن: 97 مليون م³

سد ديوانە – الكلفة: 26.6 مليار دينار، الخزن: 21 مليون م³

سد بستورة – الكلفة: 23 مليار دينار، الخزن: 20 مليون م³

سد خنس – الكلفة: 9.6 مليار دينار، الخزن: 7 ملايين م³

سد آقوبان – الكلفة: 8.1 مليار دينار، الخزن: 2.6 مليون م³

سد تورجار – الكلفة: 5.8 مليار دينار، الخزن: 2 مليون م³

سد شوكير – الكلفة: 5.6 مليار دينار، الخزن: 2 مليون م³

سد جمركة – الكلفة: 4.4 مليار دينار، الخزن: 1.2 مليون م³



رؤية استراتيجية للمياه

وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها حكومة الإقليم لضمان الأمن المائي في ظل التحديات المناخية التي تواجه كوردستان والمنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على زيادة عدد السدود والبرك لدعم الزراعة وتقليل الاعتماد على المصادر المائية الخارجية.

وتعد هذه المشاريع جزءاً من رؤية حكومة الإقليم لبناء بنية تحتية مائية متكاملة تخدم التنمية الزراعية والاقتصادية وتؤمّن مورداً دائماً للمياه للأجيال القادمة.