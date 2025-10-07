مسرور بارزاني: شباب كوردستان قادرون على الابتكار والمشاركة في التقدّم التكنولوجي العالمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بقدرات الشباب الكوردستاني ودورهم المتزايد في ميادين الابتكار والتكنولوجيا، مؤكداً أن الإقليم يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر بجهودهم.

وقال بارزاني في منشورٍ على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، الموافق 7 تشرين الأول 2025: في كل عام ألاحظ مزيداً من التقدّم، ومجتمعاً أكثر وعياً واحترافاً في كوردستان.

وأضاف رئيس الحكومة: شبابنا أثبتوا قدرتهم على الإبداع والابتكار والمشاركة في التطورات التكنولوجية الجارية على مستوى العالم، وهذا مصدر فخر وسرور كبير لي. لدي ثقة وأمل كبير بأن كوردستان تتجه نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

تأتي تصريحات بارزاني بالتزامن مع افتتاح معرض HITEX 2025 للتكنولوجيا في أربيل، الذي يشارك فيه أكثر من 120 شركة محلية ودولية، ويُعد منصة لإبراز كفاءات الشباب الكوردستاني في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الصناعي.