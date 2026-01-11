داخلية إقليم كوردستان تصدر قراراً بإعفاء المواطنين من غرامات تأخير تسجيل عقود السيارات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن صدور قرار جديد من وزارة الداخلية يهدف إلى تقديم تسهيلات للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتنظيم المعاملات المرورية.

ووفقاً لبيان الدائرة، فقد تقرر الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على العقود الإلكترونية لبيع وشراء المركبات، والتي لم يتم إتمام إجراءات نقل ملكيتها خلال المدة القانونية المحددة بـ 60 يوماً.

وأوضح البيان أن هذا القرار يشمل جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسجيل مركباتهم في الوقت المحدد لأي سبب كان، بشرط مراجعة المديريات والجهات المعنية لإتمام معاملاتهم في موعد أقصاه 1 شباط (فبراير) 2026.

وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان المستمرة لتقليل العبء المالي على المواطنين، وإعادة تنظيم المعاملات المرورية وفق نظام إلكتروني وعصري يضمن سرعة وسلاسة الإجراءات.