إيطاليا تخطّط لجلب شركاتها الزراعية إلى إقليم كوردستان خلال أسابيع

أربيل (كوردستان 24)- أكّد السفير الإيطالي لدى العراق، نيكولو فونتانا، في مقابلة حصرية مع كوردستان24، أن إحدى مهامه الأساسية تتمثل في تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في إقليم كوردستان، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وقال فونتانا: إن لإيطاليا تأثيراً كبيراً في القطاع الزراعي، وفي مطلع يوليو/تموز استقبل القنصل العام الإيطالي في روما وفداً من إقليم كوردستان، وتركزت الاجتماعات على أهمية قدوم الشركات الإيطالية إلى الإقليم للعمل في المجال الزراعي.

وأضاف: لدينا خطة لاستقبال هذه الشركات الإيطالية في كوردستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وترك بصمتها هناك.

وشدّد السفير الإيطالي على أن الأمن عنصر أساسي لجذب المستثمرين، قائلاً: عندما يأتي مستثمرونا إلى كوردستان، يُركزون على الأمن، بالنسبة لإيطاليا، هناك أمن ممتاز في أربيل وكوردستان، ونحن معجبون بذلك.

وفي ما يخص الهجرة غير الشرعية، أشار فونتانا إلى أن هناك فرصة للكورد للحصول على تأشيرات رسمية لزيارة إيطاليا، خصوصاً للشباب الراغبين في الدراسة أو العمل.

مبيناً أن "العديد من الأشخاص في العراق وكوردستان يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات، ويتم إصدار 35% منها في كوردستان، في حين رُفضت 25% منها بسبب نقص الوثائق".

ودعا السفير المواطنين إلى مراجعة موقع القنصلية الإيطالية للاطلاع على إرشادات وإجراءات إصدار التأشيرات.

وفي الشأن السياسي، قال فونتانا إن بلاده تأمل أن تسهم الانتخابات العراقية المقبلة في تحقيق الاستقرار.

مضيفاً: يجب أن يكون العراق خالياً من أي صراع أو حرب إقليمية، وعلى العراقيين التركيز على الاقتصاد، ونأمل أن تُشكّل الحكومة في العراق قريباً.

وختم السفير الإيطالي حديثه بالقول: أعتقد أن الديمقراطية في العراق ستستغرق وقتاً لتترسخ بشكل كامل.