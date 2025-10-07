العبادي يثمّن اتفاق أربيل – بغداد ويشدد على حماية حقوق موظفي كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد اتفاق "جيد ويعيد العلاقة الطبيعية بين الحكومتين".

مؤكداً أنه يشمل تصدير نفط الإقليم مقابل دفع بغداد رواتب موظفين كوردستان.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدم إرسال الرواتب سابقاً كان ظلماً بحق مواطني إقليم كوردستان.

مشدداً على أن هؤلاء هم مواطنون عراقيون ولا يجوز حرمانهم من موارد الدولة.

وتابع: أبلغني رئيس الوزراء مسرور بارزاني أن بغداد بدأت بالتحرك لفرض الرسوم الجمركية كما هو معمول به في بغداد. وإن شاء الله ستُحل هذه المشكلة.