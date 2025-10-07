المفوضية تلغي ترشيح محمد الدايني عن تحالف السيادة الوطني في بغداد

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس المفوضين أصدر قراراً يقضي بإلغاء ترشيح المرشح محمد خلف منصور (محمد الدايني) عن تحالف السيادة الوطني / دائرة بغداد (تشريع)، وذلك بسبب مخالفته أحكام قانون انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية رقم (12) لسنة 2018 المعدل.

وجاء القرار بناءً على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، المشكلة بموجب الأمر الوزاري رقم (79) الصادر في 16 تموز 2025. وقد بحث مجلس المفوضين محضري اللجنة الوزارية رقم (60) بتاريخ 1 أيار 2025 ورقم (160) المتعلقين باجتماعات اللجنة قبل اتخاذ القرار.

وبحسب بيان المفوضية، فإن قرار الإلغاء يترتب عليه شطب الأصوات التي حصل عليها المرشح، إلى جانب الأصوات المحتسبة ضمن قائمته الانتخابية، وذلك استناداً إلى المادة (7/ثالثاً) من القانون الانتخابي.

كما وجه مجلس المفوضين الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، على أن يتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.