حاجي محمود: من الضروري أن يطالب الكورد بنظامٍ كونفدرالي

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، إن القوى السياسية العراقية ما زالت تشكّ في إمكانية إجراء الانتخابات النيابية.

مؤكداً أنه "في حال استمرار الوضع المتأزم في البلاد قد لا تُجرى الانتخابات".

وأضاف محمود، في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24 اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن الجماعات المسلحة تسعى إلى توسيع نفوذها وزيادة سلطتها داخل العراق.

مشيراً إلى أن هذه المجموعات "تحاول فرض مزيد من سيطرتها على القرار السياسي".

وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الولايات المتحدة لم تعد جهة موثوقة.

مبيناً أن الوضع العام في المنطقة يشهد توتراً واسعاً، وأن الدول الكبرى تخوض حروباً بالوكالة في معظم مناطق الشرق الأوسط.

ودعا محمود الكورد إلى المطالبة بإقامة نظام كونفدرالي في العراق.

مؤكداً أن الكورد مستعدون للتغييرات المقبلة في المنطقة، وأنهم عاجلاً أم آجلاً سيصبحون أصحاب دولة.

وفي ما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أشار إلى أن سبب الصدامات الجارية هناك يعود إلى الخلاف بين القوات الحكومية بقيادة أحمد شرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

مضيفاً أن هذه المواجهات قد تتجدد في المستقبل.

وختم محمود تصريحه بالقول إن بغداد دأبت في كل مرة على افتعال الأزمات للكورد، وتنقل القضايا الجوهرية إلى لجان أو مجالس أو محاكم بهدف تأجيل حلّها.