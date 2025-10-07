حكومة كوردستان تعلن صرف مستحقات المتقاعدين عن 6 أشهر عبر الإيرادات المحلية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف مستحقات الموظفين المتقاعدين عن الأشهر الستة الماضية من العام الحالي، باستخدام الإيرادات غير النفطية.

وجاء في بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات مجلس وزراء الإقليم، وسيشمل جميع الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد منذ بداية عام 2025 ولم يستلموا مستحقاتهم بعد، على أن يتم الصرف على دفعات.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية في الإقليم تقدمت بعدة طلبات رسمية إلى الحكومة الاتحادية لصرف هذه المستحقات، بما يوازي ما يحصل عليه المتقاعدون في المحافظات العراقية الأخرى، إلا أن الطلب لم يُقَبَل بعد.

ويعاني عدد من الموظفين المتقاعدين في إقليم كوردستان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعدة أشهر.

تأتي هذه الخطوة، التي تعتمد الإيرادات غير النفطية، كحل مؤقت لتخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين، في وقت تسعى فيه حكومة كوردستان لضمان استقرار الرواتب والمستحقات وتفادي أي تأثيرات اقتصادية سلبية نتيجة التأخر في الصرف.