مصرع 15 شخصاً على الأقل جراء انهيار أرضي في الهند

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قضى 15 شخصا على الأقل بعدما جرف انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة حافلة كانت تقلّهم في ولاية هيماشال براديش شمال الهند، على ما أفادت السلطات الثلاثاء.

ويواصل عناصر الإغاثة وأهالي القرية الموجودون في مكان الحادث مساء الثلاثاء، البحث عن ناجين تحت الصخور وأكوام التراب.

وقع الحادث في بيلاسبور على بُعد حوالى مئة كيلومتر من شيملا، عاصمة الولاية الواقعة في جبال الهيمالايا.

وقالت الحكومة المحلية في بيان "تم تأكيد 15 وفاة حتى الآن"، مضيفة "أُنقذ ثلاثة أطفال وهم حاليا في المستشفى".

تُعدّ الأمطار الموسمية التي تستمر عادة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر، ضرورية للاقتصاد الزراعي في المنطقة.

لكنها غالبا ما تُسبب وفيات ودمارا واسع النطاق، لا سيما في ولايات الهيمالايا الهشة بيئيا، حيث يُحذر الخبراء من تزايد عدد الظواهر الجوية المتطرفة في السنوات الأخيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي في انهيارات أرضية وفيضانات في دارجيلنغ في شمال شرق الهند، مما أدى إلى تدمير نحو 5% من مزارع الشاي الشهيرة في المنطقة.

وجرفت الفيضانات عددا كبيرا من الطرق، ودمرت أكثر من 500 منزل، وأودت ب36 شخصا على الأقل في المنطقة.