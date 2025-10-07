مدير "نفط الهلال": العراق قادر على إنتاج 8 آلاف مقمق من الغاز وتوفير كهرباء مستمرة لكل البلاد

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير "نفط الهلال" الاماراتية قدرة العراق على تلبية احتياجاته الكهربائية بالكامل، خلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للبحوث (ميري) في أربيل – الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025

وأطلق عبد الله القاضي، مدير شركة نفط الهلال الإماراتية، توقعات متفائلة بشأن مستقبل إنتاج الغاز في العراق، مؤكداً أن البلاد تمتلك الإمكانات الكفيلة بتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الغاز تصل إلى 8000 مقمق يومياً، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 1500 مقمق.

وقال القاضي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "فرص العراق في مجال الطاقة والدبلوماسية الاقتصادية" ضمن فعاليات اليوم الأول من ملتقى الشرق الأوسط للبحوث (MERI Forum 2025) في أربيل، إن زيادة الإنتاج ستتيح للعراق توفير الكهرباء بشكل مستمر للمنازل والمصانع، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

الغاز بوابة الانتقال إلى الطاقة النظيفة

وأشار القاضي إلى أن العراق يملك فرصة فريدة ليكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الغاز في الشرق الأوسط، موضحاً أن التحول نحو الطاقات المتجددة والنظيفة يبدأ من الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الانتقالي الأهم نحو الطاقة المستدامة.

وقال القاضي: “لا يمكننا الحديث عن انتقال ناجح إلى الطاقة النظيفة دون المرور بمرحلة الغاز، فهو العمود الفقري لمرحلة التحول العالمي في قطاع الطاقة.”

إشادة بالتعاون بين بغداد وأربيل

وثمّن مدير "نفط الهلال" جهود حكومتي بغداد وأربيل في التعامل مع التحديات التي واجهتها شركات الطاقة مؤخراً، خصوصاً بعد الاعتداءات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن التنسيق بين الجانبين يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة واستقرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما دعا الحكومة العراقية إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية وتبسيط الروتين الإداري لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين الدوليين، قائلاً إن البيئة الاستثمارية المستقرة والشفافة هي مفتاح تطوير قطاع الغاز والنفط في العراق.

وانعقد ملتقى الشرق الأوسط للبحوث (MERI Forum 2025) على مدى يومين في مدينة أربيل، بمشاركة رؤساء ووزراء ومسؤولين وخبراء دوليين من 54 دولة.

وتناول الملتقى في جلساته الأولى تطور مشهد القوى في الشرق الأوسط، ودور العراق في الشراكات الدولية، وفرص الدبلوماسية الاقتصادية والطاقة، بمشاركة شخصيات بارزة من داخل العراق وخارجه.

ويُعد ملتقى "ميري" واحداً من الفعاليات الفكرية والسياسية في المنطقة، إذ يجمع سنوياً نخبة من صناع القرار والباحثين لمناقشة تحديات الأمن والطاقة والسلام والتنمية في الشرق الأوسط.